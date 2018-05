Verso il mercato globale, imprese a lezione di export con la Confartigianato

Imprese verso il mercato globale. Nell’ambito delle attività di formazione per l’internazionalizzazione delle MPMI del territorio, la Confartigianato ha organizzato un importante seminario ad Ancona presso il Centro Direzionale, partecipato da tanti imprenditori. Come presentare la propria attività, prodotto, o servizio agli operatori esteri, questo il tema al centro dell’intervento del prof. Antonio Olivieri, consulente globale per l’export, docente nei Master presso l’Università degli studi Tor Vergata di Roma, Cattolica di Milano, Messina, che ha insegnato inoltre presso Link Campus University di Roma e Harvard University di Boston. Tra gli argomenti trattati: il contesto culturale della negoziazione, il Company Profile, Quotation/offerta commerciale/Proforma Invoice, come convincere, competere e concludere in un incontro B2B.

«Le MPMI e parecchi settori dell’artigianato sono molto interessati ai progetti d’internazionalizzazione, infatti le piccole imprese del territorio contribuiscono all’export del Paese sia in modo diretto sia con la subfornitura rivolta a clienti esportatori – dichiara Paolo Picchio Responsabile internazionalizzazione Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino. Aver avuto a disposizione per le nostre imprese del territorio un docente della caratura di Antonio Olivieri che unisce trent’anni di esperienza nella formazione a quella come imprenditore che esporta in prima persona, ci ha consentito di trasmettere ai partecipanti preziosissime indicazioni su questioni estremamente pratiche e tangibili dell’operatività export. Far crescere il know-how nelle aziende è la strada maestra per il rilancio del tessuto economico dei nostri territori».