Al via il portale telematico, Cna pronta ad assistere le imprese

Il portale telematico diventa obbligatorio anche a Jesi, dopo Senigallia, Ancona, Fabriano e le imprese devono affrontare una vera e propria rivoluzione. “Il Comune ha annunciato che da gennaio 2019 – dice il segretario della Cna jesina Luca Baldini – il portale online, comunque già accessibile, diventa obbligatorio, come previsto dalla normativa, quale unico mezzo per presentare le pratiche indirizzate al Suap e al Sue. Le imprese devono quindi imparare ad utilizzarlo. Cna è consapevole che, quello che inizialmente può sembrare un ostacolo di difficile utilizzazione, è in realtà una via verso la semplificazione. Però bisogna essere, come dire, “addestrati”. E noi siamo qui per questo”.

Cna è pronta ad assistere le imprese per aiutarle ad affrontare questo cambiamento. “D’altra parte – continua Baldini – il Comune di Jesi ha concesso loro più tempo per adeguarsi a questo nuovo strumento che ora deve diventare obbligatorio”. “Cna – conclude Baldini - offre il suo appoggio a qualsiasi iniziativa di semplificazione che possa ottimizzare tutti gli adempimenti che le imprese devono affrontare con le istituzioni e quindi accoglie con favore l’introduzione dell’obbligatorietà del portale unico per le attività produttive. Al contempo, si rende disponibile ad affiancare artigiani, imprenditori e professionisti che hanno bisogno di assistenza per l’invio di pratiche e per l’uso del portale. Ci auguriamo anche che non cambi l’ottima politica scelta in questi anni dal comune di Jesi di non gravare con ulteriori costi amministrativi l’invio delle richieste, come invece registriamo in altri comuni della provincia di Ancona”.