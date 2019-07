Un cocktail per fare innovazione, oltre 100 imprenditori all'Hotel Klass

Oltre 100 imprenditori hanno partecipato ad Innovation Cocktail, svoltosi all’Hotel Klass di Castelfidardo. L'evento di Innovation Box, il Digital Innovation Hub della CNA di Ancona, che rappresenta la piattaforma per l'accesso delle imprese al sistema dell'innovazione, è stato organizzato in collaborazione con il Comitato Giovani Imprenditori della CNA di Ancona. Giunto alla III edizione, continua ad essere momento privilegiato di networking tra startup innovative da un lato, ed imprese di produzione e di servizi dall'altro.

"Le 20 startup che hanno partecipato - spiega Lucia Trenta, responsabile del progetto – hanno avuto l'opportunità di presentarsi alla platea degli imprenditori locali, raccontare il proprio progetto innovativo ed incontrare potenziali partner commerciali, industriali, soci e investitori, mentre le imprese strutturate hanno potuto conoscere le innovazioni presenti sul territorio e incontrare one to one gli startupper. In questo modo vogliamo facilitare un vero e proprio matching e permettere alle imprese del territorio di trovare validi partner per affrontare la sfida dell’innovazione e migliorare i processi industriali". All'evento hanno inoltre partecipato i rappresentanti di tre atenei marchigiani, a dimostrazione che l'Università è sempre più vicina alle imprese, e sono stati presentati bandi rivolti alle giovani imprese emanati da Invitalia, dalla Regione Marche e il Premio Cambiamenti di CNA Nazionale.