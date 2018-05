Giovani imprenditori Cna, corsi di marketing relazionale: 4 le tappe previste

Costruire relazioni utili a potenziare il proprio business: questo lo scopo del corso “Marketing Relazionale” promosso dai Giovani Imprenditori di Cna Ancona. A due giorni dall’inizio, i posti sono già tutti esauriti, date le tantissime richieste pervenute. Sarà un percorso, a tappe itineranti, sempre dalle 14.30 alle 18.30 con aperitivo finale, di formazione e networking, a cura di Cristina Andreoli, esperta in marketing relazionale strategico. I partecipanti impareranno a conoscere gli stili comportamentali, scoprire il potenziale che c’è dietro ogni relazione, lavorare anche grazie alle relazioni, comprendere quello che può servire per costruire buone relazioni.

Saranno 35 in totale (5 in più del previsto) i partecipanti al corso, che partirà mercoledì 9 maggio presso la sede di Xplace Digital Agency di Osimo. Prossime tappe: 23 maggio presso Spazio Modigliani di Senigallia; 6 giugno presso Filodivino di San Marcello; 20 giugno presso Marina Dorica di Ancona.

“Abbiamo scelto di realizzare un corso itinerante – spiega il coordinatore dei Giovani Imprenditori Cna Giacomo Muigianesi – per toccare alcune realtà che caratterizzano il nostro contesto economico e di territorio. Ci ha colpito sia la grande richiesta di partecipazione, tanto che abbiamo dovuto aumentare il numero massimo di posti disponibili, sia il fatto che i partecipanti non sono solo giovani imprenditori, segno tangibile che l’argomento è di interesse veramente generale. Lo sviluppo di buone relazioni è in effetti alla base di ogni lavoro, a qualunque età, e a prescindere dal settore di attività”.