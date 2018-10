Un volto giovane all'impresa, un'azienda su tre è "under 35"

Di tre aziende che nascono, una ha alla guida un under 35. Il volto giovane dell’impresa sfida il futuro con coraggio anche nel nostro territorio. Secondo le elaborazione di Confartigianato su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese, tra aprile e giugno nelle Marche hanno aperto 667 attività capitanate da giovani, portando la quota totale a oltre 13 mila imprese. Si tratta del 28,8% sul totale delle iscrizioni, quindi circa una apertura su 3 è frutto dell’iniziativa di under 35.

Giovani imprenditori con un progetto da realizzare. La Confartigianato incontrerà il prossimo giovedì 25 ottobre alle ore 18 ad Ancona presso il Centro Direzionale di Via Fioretti 2/a, chi ha una idea d’impresa o ha aperto da poco per fornire informazioni fondamentali per l’avvio d’attività. Una iniziativa nata in collaborazione con la Camera di Commercio di Ancona per fornire consulenza gratuita sui temi del fare impresa. L’assemblea di Ancona chiuderà il ciclo di incontri informativi sul territorio che hanno visto una grandissima partecipazione di giovani con una idea imprenditoriale, numerosi i progetti d’impresa presentati. Quest’anno la grande novità e che chi entra nel percorso fare impresa avrà un business plan per pianificare la propria attività.

Le aziende guidate da giovani, dichiara Luca Bocchino responsabile del progetto Fare impresa di Confartigianato, forniscono un contributo fondamentale allo sviluppo del territorio. Sono caratterizzate da una marcata propensione all’innovazione, dall’utilizzo delle tecnologie digitali, dall’attenzione alla formazione e all’aggiornamento. Amano sperimentare senza dimenticare la tradizione, di cui tramandano valori e competenze. Molti imprenditori under 35 si dedicano anche alla riscoperta degli antichi mestieri artigiani, professioni che - diversamente - rischierebbero di scomparire. Le piccole imprese, in particolare quelle artigiane, possono rappresentare il modello di una moderna autorealizzazione dei giovani. La Confartigianato in questo contesto sostiene i progetti d’imprenditorialità, favorisce la trasmissione d’impresa e l’innovazione tecnologica, promuove la collaborazione tra scuola e impresa, e inoltre percorsi di formazione professionale, imprenditoriale e manageriale.