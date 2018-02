Risparmio energetico, le aziende del territorio all'incontro sul Bando Energia

In arrivo oltre 9 milioni di euro, di cui sei riservati solo alle micro, piccole e medio imprese. Il Bando Energia Imprese pubblicato dalla Regione Marche premia con contributi a fondo perduto le aziende che faranno azioni di efficientamento energetico. Numerosi imprenditori hanno partecipato ad Ancona all’incontro informativo organizzato dalla Confartigianato presso il proprio Centro Direzionale per presentare contenuti e opportunità del Bando. Al seminario, coordinato da Claudio Re responsabile Area Credito Confartigianato, sono intervenuti il responsabile del Bando Energia Regione Marche Attanasio Mogetta, Daniele Sciarrini responsabile agevolazioni e incentivi Artigiancassa, Enrico Buoncompagni dello Studio Ebbi e il responsabile edilizia ed impianti Confartigianato Luca Bocchino.

Consulenti abilitati alle diagnosi energetiche, indispensabili per avere l’accesso al bando, hanno risposto ai quesiti degli intervenuti. Le domande per i contributi potranno essere presentate a partire dal 30 marzo: la Confartigianato ha attivato un servizio per assistere le imprese sin dalla fase di studio e progettazione. Per informazioni: 071 2293223 - 2293266