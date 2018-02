Il futuro dell'impresa, nasce il Digital Innovation Hub della Confartigianato

Dalla realtà aumentata alla stampa 3d, dalla robotica agli ologrammi. Il futuro dell’impresa è nel ‘Digital Innovation Hub’ della Confartigianato Imprese Ancona- Pesaro e Urbino che verrà presentato con un open day sabato 10 febbraio dalle ore 9 presso il centro direzionale dell’Associazione in via Fioretti 2/a ad Ancona. Nasce un centro permanente per l’innovazione, pronto ad offrire agli imprenditori servizi avanzati, formazione, consulenza, supporto progettuale, e quanto necessario per accompagnare le aziende nella rivoluzione digitale 4.0. L’Open Day realizzato in collaborazione con la Regione Marche prevede un fitto programma di eventi, tra incontri informativi, presentazione dei laboratori e dei corsi che si terranno all’interno del DIH e il matching B2B con gli esperti dell’ICT e della comunicazione.

Graziano Sabbatini, presidente Confartigianato, aprirà alle 9 i lavori del seminario sull’innovazione coordinato dal vicesegretario Marco Pierpaoli a cui parteciperà Manuela Bora assessore regionale attività produttive. Sono previsti gli interventi di Giorgio Cataldi presidente Camera di Commercio di Ancona, Andrea Dini presidente ICT Confartigianato Marche, Paolo Manfredi responsabile nazionale innovazione e DIH Confartigianato, Anna Maria Piccione presidente nazionale ICT Confartigianato, Massimo Mingo responsabile ICT Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino.

Dalle 10 alle 13 attivi i laboratori di realtà virtuale e robotica, stampa 3d, stampanti ibride, ologrammi. La sicurezza informatica sarà l’argomento del seminario che si terrà alle 10.15, seguito alle 11.45 da un approfondimento dedicato al Regolamento Europeo sulla sicurezza dei dati. Sempre dalle 10 partirà il matching B2B iniziativa che permetterà alle imprese partecipanti di confrontarsi con esperti di ICT e specialisti della comunicazione. Il Digital Innovation Hub di Ancona è parte della rete dei DIH avviati in tutto il Paese dalla Confartigianato per diffondere la cultura digitale nelle imprese e dare risposte concrete alle numerose richieste di innovazione del sistema produttivo.

All’interno del DIH Confartigianato di Ancona le aziende potranno accedere a molti servizi, tra cui: supporto per la realizzazione di progetti di Impresa 4.0, ausilio all’accesso a finanziamenti pubblici e privati, consulenza su temi fondamentali quali proprietà intellettuale, business analysis, progetti di investimento, fiscalità, e attività di formazione in aula ed in azienda.