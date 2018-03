Quando l'ingegneria incontra l'impresa, lectio magistralis con il guru Toyota Kuroiwa

Quando l'ingegneria incontra l'impresa e l'università il risultato può essere solo un’eccellenza eccellenza, come accaduto con la prestigiosa lectio magistralis del professor Satoshi Kuroiwa tenuta questo pomeriggio (mercoledì 7 marzo, ndr) alla Facoltà di ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche. La prolusione del professore, esperto di Factory Automation e consulente Toyota oltre che del governo giapponese per quanto riguarda l’informatizzazione dello Stato, è stata il punto nodale del convegno ‘’Il sistema Toyota come modello di riferimento per il futuro dei sistemi di produzione italiani nell'era dell'industria 4.0", promosso dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Ancona, dall’UnivPM e da Confindustria Marche nord.

La modifica delle modalità produttive e lo sviluppo accelerato della componente tecnologica hanno imposto anche nelle Marche un nuovo paradigma industriale, in cui l'innovazione gioca un ruolo centrale, "Per questo è importante assumere ed accogliere nel nostro territorio modelli come quello di Toyota e lezioni come quella del professor Kuroiwa che possono rappresentare autorevoli esempi da seguire per rilanciare la produttività industriale del territorio nel segno dell'innovazione, anche ingegneristica" ha detto Alberto Romagnoli, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona, insistendo sul valore di una rinnovata sinergia tra mondo delle professioni, dell'università e dell'impresa attestata, nel caso specifico, dall'organizzazione comune dell'evento, presentato, oltre che da Romagnoli, anche dal Rettore di Univpm Sauro Longhi e dal presidente di Confindustria Marche nord Claudio Schiavoni. L'appuntamento ha visto la collaborazione di Considi e Toyota Academy e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e di FederManager.