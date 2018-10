Il "life-coach" che fa comunicare l'impresa

A lezione con il Life-Coach per imparare a costruire dinamiche positive nella vita e nel business e per apprendere come comunicare efficacemente. Mercoledì 3 ottobre ad Ancona ore 21 presso il Centro Direzionale di Confartigianato in via Fioretti 2/a si terrà una lezione speciale con il formatore e life-coach Paolo Manocchi in occasione dell’ open day che l’Associazione dedica alla presentazione di proposte e percorsi formativi.

Una comunicazione efficace e consapevole è fondamentale per lo sviluppo di un clima aziendale positivo, per il conseguimento degli obiettivi d’impresa, per la definizione di relazioni professionali solide e proficue, per il rafforzamento del brand. Nel corso della serata saranno inoltre presentate da Luca Bocchino responsabile per Confartigianato del progetto “Fare impresa” tutte le opportunità di consulenza gratuita che la Confartigianato mette a disposizione di aspiranti imprenditori, in collaborazione con la Camera di Commercio di Ancona. Il 9 ottobre da Jesi alle ore 18 presso la sede della Confartigianato cominceranno le assemblee sul territorio: a seguire Osimo, Senigallia, Fabriano e Ancona. Info e prenotazioni su: www.confartigianatoimprese.net