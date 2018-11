Delusione d’amore, imprenditore si suicida

Scoperta choc in un appartamento di via della Montagnola. Un noto imprenditore del settore enogastronomico è stato trovato questa mattina senza vita dal fratello. L’uomo, 57 anni, aveva la testa avvolta in un sacchetto di plastica legato alla base con un nastro. Per gli investigatori si è trattato di un gesto volontario a seguito di una delusione d’amore.

Secondo la prima ricostruzioni l’imprenditore anconetano, titolare di una catena di attività gastronomiche, non ha superato la delusione per la separazione dalla compagna risalente a circa un anno fa anche se non è stato trovato nessun biglietto con la spiegazione del gesto. Sul posto la polizia con le volanti e la scientifica.