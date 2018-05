Non risponde al telefono, il figlio chiama i soccorsi: imprenditore trovato morto

E' stato trovato riverso a terra, ormai privo di vita. Massimo Branchesi è morto questa mattina, nel suo appartamento di via Marconi a Jesi. Imprenditore conosciuto ed apprezzato, era il titolare della ditta di pulizie Teknopul. A dare l'allarme suo figlio Luca preoccupato per non aver visto il padre arrivare al lavoro come tutte le mattine.

I soccorsi sono arrivati nel suo appartamento poco dopo. L'uomo purtroppo era già deceduto e non c'è stato più niente da fare. A causare il decesso potrebbe essere stato un infarto. Sul posto 118, Croce Verde di Jesi e vigili del fuoco.