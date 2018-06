Avvicina una bagnante e avanza la proposta hot, poi tenta di derubarla. E’ quanto accaduto ieri mattina alla spiaggia libera di Torrette, dove una donna è stata importunata da uno sconosciuto, lo stesso che poi ha provato a portarle via la borsa. La donna non si è rivolta alle forze dell’ordine ma ha raccontato a noi di AnconaToday quanto accaduto.

Erano le 12,30 circa di ieri quando lei, una 54enne, era in spiaggia a prendere il sole, vicino al sottopassaggio. Tempo 10 minuti è arrivato lui, un ragazzo sui 20 anni di presunte origini magrebine che parlava benissimo l’italiano. Prima ha chiesto una sigaretta e quando la donna ha risposto che non fumava è arrivata la richiesta choc. «Me la dai per 50 euro?». La donna, sconcertata, ha reagito chiedendo come si fosse permesso ad essere così insolente e lui, per tutta risposta ha rilanciato: «Allora mi dai la …. per 100 euro? Adesso te la tocco». Poi ha preso la borsa e la 54enne si è messa a urlare chiedendo aiuto mentre riagguantava la borsa, impedendo il furto al giovane che, poi all’arrivo del bagnino, si è dato alla fuga.