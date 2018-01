Impianto di climatizzazione in avaria, allarme incendio al centro commerciale

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Albertini ad Ancona in un centro commerciale per un incendio. In realtà però fiamme non ce ne erano. Infatti, per cause tutte da accertare, è andato in avaria l’impianto di climatizzazione all’interno del negozio provocando una nuvola di vapore. I pompieri hanno allontanato i clienti e, utilizzando la termocamera e il rilevatore di gas, hanno messo in sicurezza l’impianto di condizionamento. Sul posto si sono recati 3 automezzi con 8 vigili del fuoco.

Sul posto sono è intervenuta anche un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona nell'eventualità che vi fosse un incendio e che qualcuno potesse essere rimasto ferito o intossicato. Per fortuna non ci sono state persone da soccorrere.