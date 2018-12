Perde l'equilibrio mentre tinteggia i balconi, imbianchino precipita al suolo

Stava tinteggiando i balconi di un appartamento di via Di Vittorio, quando improvvisamente è scivolato ed è caduto nel vuoto. Protagonista della triste vicenda un giovane imbianchino che si trovava sopra un'impalcatura di un un cantiere privato, a Serra Dè Conti.

Mentre stava lavorando ha perso l'equilibrio rovinando al suolo. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno sentito il tonfo e si sono afffacciati per capire cosa stesse succedendo. Sul posto è atterrata l'eliambulanza che ha trasportato il giovane operaio, che lavora nella ditta di famiglia, all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Per fortuna nonostante il volo da alcuni metri il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.