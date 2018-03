Illuminazione pubblica, riaperta la strada in via Sappanico

Sono terminati i lavori di messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione di via Sappanico, che si sono resi necessari a seguito della caduta di alberi e vegetazione varia per la nevicata di fine febbraio. Attualmente la strada è libera da componenti impiantistiche pericolanti o cadute (cavi, pali, corpi illuminanti) ed è perciò stata riaperta.

Il tratto di strada rimane tuttavia privo di pubblica illuminazione per ora in quanto l'Amministrazione intende ripristinare l'impianto con pali più bassi (max 6 mt) e linee interrate, con necessaria esecuzione di cavidotti interrati. Proprio per questo è stato dato incarico all’ufficio tecnologico di avviare il progetto di rifacimento.