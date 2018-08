Illuminazione pubblica, interventi in città per un maggiore risparmio energetico

Proseguono gli interventi sulla pubblica illuminazione già avviati dallo scorso anno e che hanno come obiettivo un maggiore risparmio energetico e quindi contenimento della spesa da parte dell'Amministrazione comunale. Nelle lavorazioni già effettuate e nelle altre che saranno realizzate nelle prossime settimane, a cura di Anconambiente, vengono sostituiti pali e armature stradali. I pali sono in acciaio zincato conico, le armature sono a Led luce bianca calda. Palo ed armatura formano un centro luminoso. Nell’intervento vengono rifatte le giunzioni elettriche e, dove necessario, realizzati scavi per la formazione di nuovo cavidotto interrato.

“La riqualificazione e la manutenzione in atto, e siamo già a buon punto, – spiega l'assessore alle Manutenzioni, Stefano Foresi, - permette un notevole risparmio energetico e allo stesso tempo una maggiore illuminazione e un sostanzioso risparmio economico. Parallelamente, il miglioramento della qualità e la messa a norma della illuminazione pubblica garantirà maggior sicurezza nella circolazione e maggiore vivibilità dei nostri quartieri e delle nostre frazioni”.

Le lavorazioni di Anconambiente prevedono il controllo dei sostegni attuali, il rifacimento delle scatole e delle giunzioni elettriche se necessario, la sostituzione di tiranti e funi obsoleti, prova semplice dei differenziali a monte con pulsante “test” dopo l’accensione. Tali interventi subentrano e modificano gli interventi previsti, sia per esigenze dell’Amministrazione sia per evidenti stati di invecchiamento dell’impianto.

Attualmente sono in esecuzione i seguenti lavori

Cabine di trasformazione media e bassa tensione, smaltimento trasformatori e sgombero locali per riconsegna al Comune di Ancona: Anconambiente sta procedendo allo smantellamento e smaltimento dei trasformatori e di tutti i componenti delle cabine elettriche dismesse dopo le recenti riqualificazioni della pubblica illuminazione. Le cabine di media tensione erano 8. Rimane attiva solo la cabina sull’asse attrezzato N/S.

Via Raffaello Sanzio e Via Torrioni: L’impresa Multiservizi in accordo con Anconambiente ha posato una tubazione dovendo eseguire scavi per le tubazioni idriche. Sono stati tolti due pali che gravavano su vecchie fognature ed erano pericolosi. Quindi si continuerà con il passaggio dei cavi e la sostituzione di pali in acciaio e armature LED dall’incrocio con Via Cialdini/Via Torrioni fino (per ora) a Via Pergolesi. La riqualificazione continuerà nei mesi successivi lungo tutti gli scavi eseguiti dalla Multiservizi. Quindi interesserà Via Tiziano, Via Michelangelo, Via Gentile da Fabriano.

Via Manzoni: gli addetti di Anconambiente sono intervenuti su segnalazione riguardante lampade spente in Via Manzoni. Abbiamo notato che nel tratto tra Via Via Montale e Via Ungaretti i centri luminosi non hanno lampade uniformi. Infatti, in quel tratto di strada sono presenti lampade al mercurio 125W Hg, lampade basso consumo da 33W e lampade miscelate. Tutte su armature stradali tipo “gonnella” obsolete. Visto quindi lo stato delle armature e l’uniformità illuminotecnica non adeguata su punti sensibili, come incroci ed attraversamenti pedonali, Anconambiente procederà entro la prossima settimana alla riqualificazione dell’impianto con sostituzione di 11 armature con tecnologia a LED.