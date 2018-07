Il Comune interviene della frazione, nuova illuminazione e nuova fermata del bus

Ieri il Comune ha illuminato ex novo via Concia, a Sappanico e, a causa del danneggiamento causato dalle nevicate del febbraio scorso, la linea del tratto interessato è stata sostituita da AnconaAmbiente con un impianto nuovo: nuovi pali, nuovi corpi illuminanti a led e nuove linee elettriche interrate, così da non essere compromesse in caso di caduta alberi.