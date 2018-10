Il prefetto di Ancona Antonio D’Acunto in visita ai Rotary club

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Mercoledì 24 ottobre il Prefetto della Provincia di Ancona, Antonio D’Acunto, ha visitato il Rotary Club Ancona 25-35 e il Rotary Club Ancona Conero, accogliendo l’invito dei due Presidenti Silvia Margarucci e Giancarlo Moroni. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per analizzare il ruolo centrale del Prefetto sul territorio, come in occasione del recente crollo del ponte sulla A14. Grazie al puntuale intervento del Prefetto, infatti, è stato possibile riattivare prontamente la viabilità sul tratto autostradale interessato. L’evento, concomitante alla giornata mondiale della Polio promossa anche dell’Unione Europea, è stato altresì un momento di riflessione sulla campagna End Polio Now, promossa dal Rotary International per favorire l’eradicazione della poliomielite dai paesi endemici. Dal lancio del progetto End Polio Now, il Rotary International ha raccolto 1,9 miliardi di dollari che sono stati interamente impiegati per una delle più importanti campagne di vaccinazione della storia. Grazie a questi contributi, è stato possibile ridurre i casi di poliomielite in tutto il mondo del 99,9% dal 1988.