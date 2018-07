"Il precursore", concluse le riprese del film dedicato a san Giovanni Battista

Sono state girate anche ad Ancona nei giorni scorsi, al Forte Altavilla, alcune delle scene del docu-film dedicato a san Giovanni Battista, “Il Precursore”, una produzione Fondazione vaticana San Giovanni XXIII, Vatican Media – Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede e Officina della Comunicazione. La produzione ha scelto la Regione Marche come cornice narrativa ideale, e quella del Forte Altavilla -hanno sottolineato al termine delle riprese i produttori Nicola Salvi ed Elisabetta Sola, si è rivelata una location di grande suggestione, sia negli spazi all'aperto che in quelli sotterranei.

“Non capita facilmente di trovare tutti questi elementi -hanno dichiarato Salvi e Sola- quando si deve ricreare una epoca così distante nel tempo ma in questi luoghi si respira il fascino di una cultura lontana, ma non per questo meno attuale”. Non è un caso che proprio nella location anconetana siano state girate le scene cruciali della decapitazione del Battista e la casa di Elisabetta e Zaccaria. Le riprese si svolgeranno fino all’11 luglio tra Ancona, Loreto, Macerata e Cingoli: tutti i territori sono stati resi accessibili anche grazie al supporto della Fondazione Marche Cultura-Film Commission.

San Giovanni Battista è personaggio centrale della narrazione evangelica, ma non era mai stato prodotto un film dedicato alla sua figura: soddisfazione, dunque, per l'Amministrazione del capoluogo dorico, che come è noto vanta una storia millenaria, nell'avere ospitato una produzione di rilievo che mette in luce una pagina preziosa della storia del Cristianesimo e della Storia e della Cultura in generale.