Vieni all'Ikea ad occhi chiusi, l'iniziativa a favore dell'Unione ciechi

Visite sensoriali per stimolare gli altri quattro sensi e far riscoprire emozioni e sensazioni diverse. E’ l’idea di Ikea, grande colosso scandinavo, specializzato nella vendita di mobili ed articoli per la casa che, a livello nazionale, ha lanciato l’iniziativa dal titolo “Vieni all’Ikea…ad occhi chiusi”. Sabato 5 e domenica 6 maggio, dalle 10 e 30 alle 12 e 30 e dalle 15 alle 19, anche all’interno dello store Ikea di Ancona, si terrà un'esperienza magica, supportata e guidata dai volontari dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Ancona.

“La grande multinazionale ha deciso di realizzare questo evento, della durata di due settimane, coinvolgendo, a livello nazionale, tutti gli store — spiega il presidente della sezione Uici di Ancona, Andrea Cionna (foto in basso) — . Sabato e domenica prossimi, noi di Uici Ancona, saremo presenti per condurre i partecipanti in un percorso magico. Li aiuteremo a sperimentare i quattro “sensi” minori, grazie ai quali, anche senza la vista, ognuno potrà percepire i suoni, gli odori e lo spazio in genere : essi verranno bendati ed accompagnati nelle varie parti della casa. Nelle camere e nelle cucine, ad esempio, potranno utilizzare il tatto, ma anche tutti gli altri sensi”.

Le visite rappresentano un’importante occasione per capire le difficoltà che le persone cieche e ipovedenti affrontano quotidianamente nella gestione della propria vita dentro e fuori casa. Per tutto il periodo dell’attività, dal 26 aprile scorso, fino al 6 maggio, sarà inoltre possibile donare 1 euro o multipli all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti presso le casse del centro. “Coglieremo l’occasione di sabato e domenica - conclude Cionna - per continuare la raccolta fondi per l’Uici, già attiva presso gli store Ikea dal 26 aprile scorso. In aggiunta, durante l’evento, allestiremo un apposito banchetto, rendendoci a disposizione dei partecipanti e curiosi per dar loro tutte le informazioni di cui necessitano”. Questo evento si inserisce fra le molteplici iniziative di IKEA, in collaborazione con le associazioni locali: IKEA rinnova costantemente il suo impegno facendosi promotrice di iniziative rivolte all’inclusione e progetti a favore della diversità.

