Neve e gelo, in mezzo al forte spunta un igloo

La neve non ha smesso di scendere su Pietralacroce, disegnando uno scenario polare. Tommaso Tamblè, con l'aiuto di alcuni giovani del quartiere, ha realizzato un igloo in mezzo al forte Altavilla e si è messo in posa davanti alla divertente creazione. L'igloo ha fatto letteralmente impazzire i bambini che hanno trascorso proprio al forte il secondo giorno di scuole chiuse.