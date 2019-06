Animali "fotomodelli" social, incursione degli igers al parco zoo

Non si saranno messi in posa come gli hollywoodiani Alex o Pumba ma anche leoni e suricati del Parco Zoo Falconara hanno vissuto una serata da star, “paparazzati” da decine di obiettivi come a una premiére. Scatti che presto finiranno sui social sotto l’hashtag #lavitadazoo grazie all’incursione fotografica degli Igers Ancona, ben 10 instagramers che hanno partecipato nei giorni scorsi all’Aperizoo, la speciale iniziativa del Parco Zoo Falconara che prevede una visita guidata oltre il canonico orario di chiusura delle 19.30, quando all’imbrunire la natura cambia volta e gli animali si preparano, chi per dormire, chi per uscire, alla notte. Per il gruppo, un tour istruttivo ma anche divertente, nel backstage del Parco Zoo.

Gli igers sono stati accompagnati dai biologi dello staff in un’atmosfera suggestiva tra il leone che con il suo ruggito saluta il sole che scende dietro le colline, i ghepardi che si fanno una sgambata in attesa della cena che sta per arrivare e i misteriosi okapi che si gustano il pasto serale. Alla scoperta dei segreti degli animali, la loro vita e le loro abitudini al tramonto: una bella iniziativa che il Parco Zoo Falconara organizza – su richiesta – insieme a tante altre attività già in calendario come, ad esempio, la giornata di domani (domenica 16) dedicata alla campagna “Foreste sottosopra” per combattere il disboscamento (con appuntamento nella nuova area didattica dedicata, nei pressi dei lemuri) o domenica 23 per la giornata dedicata a Azizi ed Elani, i due okapi, grande novità del Parco Zoo arrivati giusto uno anno fa.