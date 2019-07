Spiagge sicure, l'idroambulanza della Croce Rossa di Ancona a sicurezza del litorale

Per la stagione balneare dell’estate dorica 2019 la Croce Rossa Italiana-Comitato di Ancona ha presentato il progetto ‘Safety and Security: sicurezza in mare e soccorsi speciali’ accolto e sostenuto con grande entusiasmo dalle amministrazioni locali dei Comuni di Numana e Sirolo, con il sostegno della Capitaneria di Porto di Ancona.

Dall’08 luglio di quest’anno e sino al 15 settembre la squadra di Operatori Polivalenti del Salvataggio in Acqua (O.P.S.A.) della C.R.I. Comitato di Ancona pattuglierà il litorale adriatico, dalla spiaggia della Vela fino al Musone, per garantire la sicurezza dei bagnanti in acqua e a terra con un mezzo Idroambulanza. Un gommone dalle caratteristiche prestazionali adatte al soccorso costiero, in particolare anche allo spiaggiamento e avvicinamento alle zone impervie tipiche del nostro territorio anche in condizioni meteo mare avverse. Un mezzo altresì dotato di specifiche attrezzature, idonee a facilitare al tempo stesso sia le operazioni di recupero e soccorso in ambiente acquatico che il trattamento sanitario e il trasporto in totale sicurezza nell’immediatezza del recupero del paziente. Non da ultimo l’imbarcazione è in grado di fungere da piattaforma polivalente in ipotesi di emergenze di Protezione Civile per l’evacuazione da zone inaccessibili allo spiaggiamento da parte di altri mezzi.