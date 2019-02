Spacciava eroina nell'Hotel multietnico, blitz della finanza: arrestato

Proseguono le attività investigative della Guardia di Finanza con un costante presidio all’interno e nelle aree adiacenti il noto complesso residenziale “Hotel House”. I militari del Nucleo Mobile della Tenenza di Porto Recanati, hanno individuato un soggetto che, nervosamente e con fare sospetto, si aggirava nei corridoi del palazzone. I finanzieri, viste le circostanze, hanno bloccato l’uomo, un cittadino afgano domiciliato all’interno dell’”Hotel House”. Dalla perquisizione personale, è emerso il possesso di un involucro contenente sostanza stupefacente ed in particolare eroina, per un totale di 150 grammi. L’afgano, di anni 33, con regolare permesso di soggiorno per “protezione sussidiaria”, è stato tratto in arresto ed associato presso la Casa Circondariale di Montacuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.