Dall'Hotel House alla fiera di San Ciriaco, controlli anti abusivi della Municipale tra inseguimenti e denunce

Venditori abusivi piazzati lungo tutto il percorso della fiera di San Ciriaco, come riportato da AnconaToday in un servizio della prima giornata dell’evento, ed è scattata l’operazione della sezione giudiziaria della Polizia Municipale dorica, che ha dato un giro di vite al fenomeno dell’abusivismo tra le bancarelle dell’ormai conclusa fiera di Maggio. In tutto gli agenti in borghese hanno identificato 6 cittadini stranieri, di cui 5 residenti all’Hotel House, il noto grattacielo di Porto Recanati troppe volte teatro di illegalità. Tutti sorpresi a vendere prodotti taroccati o posteggiati in qualche angolo dei corsi per vendere prodotti senza aver pagato la regolare concessione o comunque a passeggio con i loro sacchi blu intenti a cercare un luogo per vendere nella completa illegalità. A tutti è stato sequestrato il materiale e staccata una multa e in due occasioni sono anche scattate due denunce: una per violazione delle norme in materia di immigrazione e una per resistenza a pubblico ufficiale, quando l’abusivo ha costretto gli agenti ad inseguirlo e fermarlo con la forza.

Multe e sequestri

Il primo servizio mercoledì 2 maggio, quando i vigili in incognito hanno fermato due senegalesi che vendevano abusivamente vestiti in corso Stamira. Sequestro e multa di 5mila euro. Inoltre uno dei due è stato portato in caserma per il fotosegnalamento dopo essere stato trovato senza documenti. Multa anche per un marocchino a cui gli agenti hanno sequestrato più di 100 paia di calzini taroccati.

Inseguimento e clandestino denunciato

Il secondo blitz è partito venerdì 4 quando gli agenti hanno pedinato due senegalesi che, con in braccio il solito bustone blu pieno di prodotti, cercavano un posto da occupare in via Marsala, tra corso Garibaldi e Stamira. Fermati, i due sono stati accompagnati in via Piave, dove avevano la loro auto piena di prodotti da vendere e dal controllo dei documenti è emerso come uno dei due fosse irregolare in Italia. Accompagnato in caserma è stato fotosegnalato e invitato a presentarsi in Questura per ulteriori controlli. Al ritorno tra le bancarelle, non ci è voluto molto per incontrare un altro abusivo. Un altro senegalese che vendeva borse e scarpe contraffatte. Gli agenti lo hanno accompagnato all’auto quando, all’altezza di via Piave, l’africano ha tentato la fuga per la traversa in direzione corso Garibaldi. A rallentare la sua fuga uno stewart della vigilanza privata, fino a quando, dopo poche decine di metri di corsa, l’abusivo è caduto a terra e gli agenti della Municipale gli sono arrivati adosso. Per lui è arrivata così anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Infine un senegalese che vendeva prodotti di vimini e ombrelli che, di fronte alla multa e al sequestro, se ne andato rassegnato a casa, cioè Rimini, la città dove risiede.