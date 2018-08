Hotel House sempre pieno di sorprese: sequestrati 3mila abiti contraffatti

Maxi blitz alle prime ore del mattino all’Hotel House dove i finanzieri hanno scovato una serie di laboratori dove, con tanto di etichette, venivano confezionati indumenti contraffatti destinati ad alimentare il commercio abusivo sulle spiagge marchigiane. All’interno di alcuni appartamenti perquisiti, oltre a merce contraffatta, sono stati rinvenuti anche attrezzature e l’occorrente per la contraffazione di capi. Altra merce contraffatta è stata invece rinvenuta in altri appartamenti, confezionata all’interno di diversi borsoni, il che lascia presupporre che i locali fossero utilizzati anche come deposito da una pluralità di venditori abusivi.

Complessivamente i finanzieri hanno sequestrato circa 3mila prodotti contraffatti, tra abbigliamento, calzature, etichette e accessori vari. Controllate numerose persone, delle quali 23 stranieri. Dieci le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per i reati di contraffazione.

L’operazione di oggi conferma il ruolo della Guardia di Finanza a tutela degli operatori economici rispettosi delle regole e del corretto funzionamento dei mercati nonché per proteggere i consumatori, facilmente ingannabili per effetto delle insidiose condotte poste in essere dall’industria del falso.