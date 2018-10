Premio Scuola Digitale 2018, la competizione hi-tech tra studenti

Si terrà giovedì 25 ottobre, a partire dalle 9, al Teatro La Fenice di Senigallia, la cerimonia di assegnazione del Premio Scuola Digitale 2018 per le province di Ancona e Pesaro - Urbino. Nel corso dell’evento, organizzato dall’IIS Volterra Elia di Ancona, incaricato dal Miur di gestire sia la fase interprovinciale che regionale del premio, una giuria di esperti assisterà alla presentazione degli inediti progetti, app, video, prototipi e laboratori d’impresa, sviluppati dalle scuole in gara, e sceglierà due vincitori, uno per la provincia di Ancona e uno per quella di Pesaro, che accederanno alla finale regionale del concorso indetto dal Ministero per testare l’utilizzo della tecnologia e del digitale nella pratica didattica delle scuole.

“Siamo particolarmente orgogliosi – afferma Patrizia Cuppini, dirigente scolastico del Volterra Elia – di organizzare questa iniziativa, che si propone promuovere il talento, le competenze tecniche e tecnologiche, incoraggiando la diffusione e la cultura digitale e delle buone pratiche nella scuola. D’altro canto l’innovazione è da sempre per il nostro istituto un tema importante, che ci vede coinvolti e partecipi”.

Sette gli istituti superiori, due del Pesarese e cinque dell’Anconetano, che daranno vita ad un’avvincente competizione tecnologica presentando progetti innovativi, frutto dell’ingegno e della creatività dei ragazzi. Diversi i settori toccati, dalla medicina alla sostenibilità ambientale, dal giornalismo, al turismo, dall’arte, alla musica, alla crittografia. Per la provincia di Ancona si sfideranno l’IIS Volterra Elia, l’IIS Podesti – Calzecchi Onesti, il liceo scientifico Galilei, tre scuole del capoluogo dorico, il liceo scientifico Medi di Senigallia e l’IIS Galilei di Jesi. In gara per la provincia di Pesaro – Urbino l’Istituto superiore Della Rovere di Urbania e il liceo musicale Marconi di Pesaro. I vincitori delle due province potranno accedere alla finale regionale, che si svolgerà durante Futura Ancona, una tre giorni di iniziative e dibattiti sull’innovazione digitale e il mare, pensata dal Miur per raccontare e approfondire i temi del Piano Nazionale per la Scuola digitale. Organizzata dall’Istituto Volterra Elia, scelto come braccio operativo dal Ministero, la manifestazione si svolgerà alla Mole Vanvitelliana, nel capoluogo dorico, il 15, 16 e 17 novembre. I due istituti vincitori della fase interprovinciale (Ancona e Pesaro – Urbino) di Senigallia dovranno affrontare il secondo round del Premio Scuola Digitale 2018, sfidando i concorrenti selezionati nelle province di Macerata, Ascoli e Fermo. In palio per il primo classificato la partecipazione alla finale nazionale, oltre a un premio in denaro di 2 mila euro.