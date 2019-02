Spaccio di hashish in città, denunciato uno studente

Ieri sera, nel corso di servizi predisposti ad hoc con personale in borghese, i Carabinieri, in zona Falconara Alta, hanno sorpreso un giovane studente con due pezzi di hashish, per un peso complessivo pari ad 11 grammi. Per lui è scattata la denuncia.

Il giovane, che già in passato era stato sottoposto a controlli di routine, seppure con esito negativo, questa volta ha tentato goffamente di sbarazzarsi di quanto aveva in suo possesso, lanciando lo stupefacente ed il bilancino – sotto gli occhi increduli dei Carabinieri – sopra un piccolo tegolato posto a protezione di una pulsantiera di un palazzo condominiale. Dal controllo, esteso anche agli strumenti informatici in possesso del giovane, è emersa l’esistenza di una fitta rete di contatti tra coetanei, avente verosimilmente ad oggetto il consumo di hashish e marijuana. In corso le indagini.