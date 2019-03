Droga al posto del rullino fotografico, pusher nei guai

Aveva nascosto l’hashish dentro la custodia di un rullino fotografico, ma è andata male al presunto pusher cameranense denunciato dai carabinieri. Venerdì i militari ci hanno messo poco a scovare la droga durante la perquisizione domiciliare. Nella custodia i carabinieri di Camerano hanno trovato 4 grammi di hashish suddivisi in involucri, in casa è stato trovato anche del materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nel week end di controlli effettuati finora dalla compagnia carabinieri di Osimo, che ha visto complessivamente impiegati 15 militari, unità cinofila e 5 autoradio. Durante il servizio sono stati denunciati quattro cittadini extracomunitari per non aver esibito il permesso di soggiorno durante un posto di blocco. Si tratta di due albanesi, un nigeriano e un marocchino.

Nell’arco del servizio straordinario sono stati controllati complessivamente 25 veicoli, 72 persone e 5 esercizi commerciali. Elevate n. 9 sanzioni amministrative per violazioni alla “salute e sicurezza” nei luoghi di lavoro per violazioni varie quali: mancata adozione di provvedimenti in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, omessa segnalazione di situazioni di pericoli.