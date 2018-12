Spinellate di gruppo nei parchi, festa rovinata dalla polizia

Due giovani trovati in possesso di hashish e marijuana. Qualche grammo, nulla di clamoroso, ma il tutto rientra nei servizi di controllo del territorio messi in campo dalla Questura di Ancona sotto la spinta del questore Oreste Capocasa. Operazioni in tutta la città con Volanti, Squadra Mobile, Reparto prevenzione crimini e unità cinofile per controllare locali, piazze ed edifici in abbandono. Proprio in un paio di parchi si è registrata la presenza di giovani alle prese con droghe leggere.

Ieri, attorno alle 15, al parco Ricci di via Fornaci sono stati controllati tre giovani. Uno di loro, un 24enne era in possesso di un grammo di hashish ed è stato denunciato. Contemporaneamente, presso il parco della Pace di via Urbino, altri tre giovani venivano controllati dagli agenti delle Volanti; anche in questo caso i poliziotti rinvenivano nelle tasche dei pantaloni del giovane una dose di marijuana di circa 1 grammo.