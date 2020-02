I carabinieri: «Apra il cofano», lui: «C'è solo un po' di fumo». Arrestato con 5 kg di droga

L’auto è simile a quella rubata a fine gennaio a Montemarciano. Troppo simile, al punto da insospettire i carabinieri della tenenza di Falconara. Venerdì notte è scattato il controllo in un’area di servizio dell’A14. Esito negativo, ma alla richiesta di aprire il cofano per poter verificare il numero di telaio, ecco la risposta che non ti aspetti: «Troverete solo un pochino di fumo» ha detto il conducente ai militari. Il fumo c’era, ma erano ben 5 chili di hashish suddivisi in circa 50 panetti da un etto ciascuno.

L’uomo, un 40enne marocchino, operaio dei cantieri navali già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato. In casa i militari hanno trovato anche 10 grammi di hashish e marijuana per uso personale, ma anche 2.500 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo si trova a Montacuto a disposizione della magistratura. Il 28enne, lo stesso pomeriggio, era stato fermato da una pattuglia di carabinieri fuori provincia, allertati anch’essi dalla somiglianza dell’auto con quella rubata, ma era riuscito a farla franca.



