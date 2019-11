La casa era base per lo stoccaggio della droga, trovati oltre 3 etti di hashish: un arresto

La Guardia di Finanza di Macerata è entrata in un appartamento di Treia, dove i miltiari hanno trovato e sequestrato più di 3 etti di hashish, unbilancino di precisione e materiale strumentale al confezionamento delle dosi. In arresto ai domiciliari è finito un maceratese di 40 anni, in attesa dell'udienza di convalida davanti al Gip.