La serratura si rompe e Happy rimane incastrata, i vigili del fuoco la salvano

JESI - Angeli, come sempre in questi casi. Non è possibile descriverli altrimenti i vigili del fuoco che nel pomeriggio di oggi hanno salvato una cagnolina rimasta incastrata all'interno di un'automobile. La piccola, di nome Happy, si trovava nel mezzo quando le serrature si sono bloccate, incastrandola. La padrona, una giovane ragazza di Jesi, ha subito allertato i soccorsi con i pompieri che sono riusciti ad aprire il veicolo ed estrarle l'animale. Una storia per fortuna a lieto fine che racconta, una volta di più, il magnifico lavoro che i vigili del fuoco esercitano quotidianamente.