Sfida tra i migliori chef alla 1° Burger Battle italiana, è anconetano il re degli hamburger

Il 19 febbraio si è svolta a Rimini, nell’ambito di Beer Attraction, la prima Burger Battle italiana, organizzata da Unilever Food Solutions con Hellmann’s, Lantmännen Unibake e Baldi Carni. La competizione nazionale, che ha visto sfidarsi i migliori burger chef provenienti da tutta Italia, impegnati a realizzare originali creazioni gourmet, ha proclamato vincitore Carlo Giambertone, chef del Ristorante Paradise, del Paradise Playcenter di Monsano. Nelle fasi eliminatorie l’oggetto della sfida è stato proporre una ricetta esclusiva per il miglior Burger Gourmet 2018 per poi giungere alla finale, durante la quale gli chef hanno improvvisato un burger gourmet con ingredienti a sorpresa forniti dall’organizzazione “a scatola chiusa”.

E le creazioni che hanno portato lo chef Giambertone del Paradise a superare gli sfidanti sono state, in semifinale, la creazione “Cinque Sensi”, hamburger di carne chianina, Burger Gourmet Pepe Nero, scamorza affumicata, radicchio trevigiano, cipolla caramellata e Hellmann’s Real Mayonnaise, mentre in finale un hamburger di carne chianina, con il Burger Bun integrale cotto su pietra, miele, mele, ricotta salata, insalatina, Hellmann’s Real Mayonnaise, Hellmann’s Tomato Ketchup e Hellmann’s Original Mustard. Questa vittoria premia la cucina del locale anconetano che, in costante evoluzione, ha visto nei burger gourmet il suo prodotto principe. A riconoscere ed incoronare Giambertone come re degli hamburger sono stati i giudici: Seby Sorbello, Gaetano Ragunì, Paola Bogataj, Viviana Simeoni, Luca Santini, Roberto Carcangiu, Riccardo La Corte.

Gallery