Comicità, cultura e Miss Strega incoronata da Gabriel Garko: super Halloween a Corinaldo

Il caldo weekend è iniziato sabato con un caldo che ha aperto le danze della XXI edizione di “Halloween-La Festa delle Streghe di Corinaldo”. Con Radio Halloween in collaborazione con Radio Studio + colonna sonora dell’edizione #Surprise ha preso vita il fine settimana più pauroso dell’anno. Animazioni itineranti accompagnate da Zucchino, Costruendo la Paura, laboratori didattico scientifici per bambini, letture interattive, spettacoli di magie e viaggi nei sogni, Tunnel della paura, Addams Street, La Torre delle trasformazioni, le Dark Angels, la Zombie Walk, il Mercatino di Halloween e il Mercatino degli Artigiani. E ancora le Taverne ristoro hanno arricchito il sabato di Halloween. Lo spettacolo esilarante del comico Dado, applaudito da una piazza gremita. I giochi di luce e magia nel cuore pulsante del paese hanno fatto il resto, concludendo la prima giornata.

Domenica, secondo giorno di festa, standing ovation per la conferenza di Paolo Crepet “Educhiamoli a non aver paura”. In un teatro “Goldoni” gremito, un Crepet ironico e concreto ha catturato l’attenzione dei quasi duecento intervenuti, raccontando aneddoti, storie di vita “perché la vita della gente, insegna”, spaziando tra reale e virtuale, tra passato e presente, tra la scuola e la vita che fu e l’educazione di oggi, esponendo i propri punti di vista, in modo pungente e consapevole: «Abbiamo paura del diverso, quando il diverso è una risorsa e dobbiamo essere orgogliosi di esserlo. ‘Be you’ è uno slogan che in alcune scuole americane hanno cucito sul petto, ‘sii te stesso’ io lo scriverei in tutte le aule, per tutti gli alunni, ma anche come promemoria per gli insegnanti.

In serata poi lo stesso teatro ha accolto il concorso per eleggere la Strega del Terzo Millennio: Miss Strega. Una serata condotta dalla incantevole Antonella Ciocca, con un padrino d’eccezione: l’attore Gabriel Garko, presidente di giuria. Così 10 terrificanti streghe hanno sfilato, portando sul palco la propria interpretazione della Strega del Terzo Millennio. Ilaria Giorgini da Falconara (già Miss Strega 2013), miss numero 8, è stata eletta Miss Strega 2018 grazie al lavoro di gruppo della sarta/parrucchiera Eleonora Bedini, trucco di Sofia Bernacchia del Centro estetico Emmestetica di Monia Serenelli. Al secondo posto Sheeva alias Simona Papa di Genga, terzo posto per Stamira D’Amico di Corinaldo. Il premio alla Miss proveniente da più lontano è andato a Marco Guidi da Vigonovo in provincia di Venezia. «Una giornata, questa di domenica, dedicata alla cultura e all’arte. Ci dispiace per chi è rimasto fuori, questo vuol dire che abbiamo scelto bene- la riflessione del presidente della Pro Loco Massimo Gradoni - Grazie a chi è stato con noi. Vi aspettiamo mercoledì 31 ottobre con l’Halloween Night».