Guido Bertolaso ricoverato al San Raffaele dopo aver contratto il coronavirus

ANCONA - Guido Bertolaso è stato ricoverato nelle scorse ore al San Raffaele di Milano dopo essere stato trovato positivo al coronavirus. Bertolaso avrebbe dovuto coordinare i lavori per il nuovo ospedale provvisorio in Fiera "nelle Marche", come egli stesso aveva affermato, ma questo non si è rivelato possibile. «Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese - aveva scritto l'ex capo della protezione civile nelle scorse ore -. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena».

Come scritto dai colleghi di MilanoToday non è noto se vi sia stato un peggioramento delle condizioni dell'ex capo della protezione civile: da quanto è trapelato non è stato intubato, ma la febbre a casa non sarebbe scesa. Il ricovero, quindi, sarebbe stato effettuato a scopo precauzionale, anche vista l'età di Bertolaso, 70 anni.