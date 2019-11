Si mette al volante completamente ubriaco: denuncia e ritiro della patente per un giovane

Si era messo alla guida ubriaco, ma è incappato nei controlli dei carabinieri: all'alcoltest è risultato positivo, con un valore di alcol nel sangue che superava di quasi 4 volte il limite consentito.

E' stato denunciato un cittadino moldavo di 21 anni per guida in stato di ebbrezza: il giovane, residente a Pesaro, è stato controllato dai mlitari in via Podesti, a Senigallia, ed è stato sottoposto a test etilometrico che ha avuto esito positivo.

Il controllo ha rilevato un tasso alcolico pari a 1,90 g/l, quasi 4 volte rispetto al limite di legge. Gli è stata quindi ritirata la patente ed è stato denunciato.