Travolge un'auto, poi si dà alla fuga: il suo tasso alcolemico era monstre

OSIMO - Quasi cinque volte superiore al limite consentito. Misurava 2,43 g/l il tasso alcolemico di un automobilista di 30 anni, residente ad Osimo, protagonista di un incidente stradale mentre era alla guida della sua Fiat Punto. Il giovane infatti aveva provocato lo schianto ferendo, in modo per fortune lieve, gli occupanti dell'altro veicolo. Invece di fermarsi però, il giovane si era allontanato a tutta velocità non prestando soccorso alle altre persone rimaste coinvolte. I militari sono riusciti a rintracciarlo poco dopo e, dopo aver effettuato il test alcolemico, lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza. Inoltre la patente di guida è stata revocata.