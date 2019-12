Sgomma con l'auto in pieno centro, poi scende dal veicolo con una mazza da golf

ANCONA - I carabinieri hanno denunciato un 30enne di origini romane sorpreso sabato notte in Piazza della Repubblica mentre guidava ubriaco e con un tasso alcolemico pari a 2,39 g/l. La segnalazione è arrivata ai carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm da alcuni cittadini che si trovavano nei pressi del Teatro delle Muse e che precedentemente avevano visto un veicolo sgommare ed effettuare una guida pericolosa in pieno centro abitato.

Intercettato dopo pochi minuti, il conducente è sceso dal veicolo con una mazza da golf come a voler minacciare i passanti. Fermato e subito sottoposto ad alcol test, è risultato avere un tasso superiore di oltre quattro volte il limite consentito. Per questo la sua auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo e la patente di guida è stata ritirata per il conseguente periodo di sospensione che sarà disposto dalla Prefettura di Ancona.