Si ubriaca al pranzo di lavoro, poi inizia a zigzagare con l'auto: denunciato

Era uscito da un pranzo di lavoro ed aveva esagerato con le bevande alcoliche. Poi si era messo alla guida procedendo a zig-zag lungo via Marconi. E' finito con una denuncia il pomeriggio alcolico di un 40enne anconetano, fermato questa mattina dagli agenti della Squadra Volanti.

L'uomo era talmente ubriaco da non riuscire a mostrare i documenti di guida ai poliziotti che hanno quindi deciso di sottoporlo al test alcolemico. Per lui è subito scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza con il conseguente ritiro della patente.