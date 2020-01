«Ho bevuto un drink in piazza del Papa», fermato ubriaco alla guida per la seconda volta

Viene sorpreso alla guida ubriaco per la seconda volta e scatta la denuncia. Il fatto è avvenuto questa notte quando gli agenti delle Volanti hanno inseguito un'auto che, in Strada Vecchia del Pinocchio, stava viaggiando a velocità sostenuta. Una volta fermata, i poliziotti hanno notato che il conducente dell’auto, un anconetano di 32 anni, era piuttosto alterato ed aveva difficoltà ad esprimersi. «Sono stato in Piazza del Papa con gli amici..abbiamo bevuto solo qualche drink». Queste le frasi che il giovane ha ripetuto agli agenti che hanno così deciso di sottoporlo a test alcolemico.

E non si sbagliavano; il giovane, che già nel 2011 era stato denunciato per la guida in stato d’ebbrezza in occasione di un incidente stradale, è risultato avere un tasso alcolemico pari a più del doppio del consentito, ovvero 1,15 g/l. di alcol nel sangue. Per questo è stato denunciato con ritiro immediato della patente di guida.