In spregio della quarantena, al volante ubriachi o senza assicurazione auto

Girava ubriaco in zona Pinocchio di Ancona in piena notte, fino a quando non è stato fermato dai carabinieri di Ancona. Il 52enne, in evidente stato di ebrezza, aveva un tasso alcolemico pari a 1,21 g/l. L’auto è stata trasportata con il carro attrezzi fino a casa sua, mentre la patente di guida è stata ritirata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tutto nell’ambito di una serie di controlli straordinari, che hanno portato i militari a fermare anche auto senza copertura assicurativa, tra cui un camper. In tutto 13 persone multate per un totale di 2mila euro e diversi sequestri.