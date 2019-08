Al volante senza aver mai preso la patente: sequestro dell'auto e 5mila euro di multa

Guidava senza aver mai conseguito la patente e con alcune boccette di metadone in auto. Nei guai un 32enne moldavo, disoccupato, con vari precedenti penali e residente in pieno centro. L’auto, una costosa Hyundai coupé, è stata sottoposta a fermo amministrativo e lui è stato punito con una maximulta di oltre 5mila euro.

A scoprirlo, nel giorno di Ferragosto, sono stati i carabinieri della Stazione Centro durante un controllo in via Cadore finalizzato al contrasto dei furti in appartamento. Il 32enne viaggiava insieme a un connazionale di 39 anni. Da un primo controllo è subito emerso che non aveva mai conseguito la patente di guida. Ma durante la perquisizione è piovuto sul bagnato: dal vano portaoggetti sono spuntati 4 flaconi di metadone, da 20 mg l’uno, sostanza per la quale il ragazzo non ha saputo fornire spiegazione né aveva una ricetta medica. Per questo è stato denunciato e segnalato alla Prefettura, oltre al sequestro dell'auto e alla multa salatissima.