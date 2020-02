Guida contromano e senza patente, multa salatissima ed auto sequestrata

La polizia locale di Jesi ha fermato un auto che procedeva contromano. Alla guida del mezzo un cittadino italiano che non aveva conseguito la patente di guida. Per lui è scattata una multa di 5.110 euro di multa oltre ad altri 398 euro al proprietario che era con lui in auto sul lato passeggero. In questo caso c'è stato anche il fermo amministrativo del veicolo.