Lui guida senza patente, la madre prova a coprirlo: i carabinieri denunciano entrambi

Trovato al volante senza patente, prova ad eludere il controllo, poi si presenta la madre in caserma addossandosi la colpa e vengono entrambi denunciati dai carabinieri di Ancona. E’ successo tutto ieri pomeriggio, poco prima delle 20, quando una pattuglia del Norm (Nucleo operativo radiomobile) ha incrociato una Mini Cooper in via Brecce Bianche. Al volante c'era lui, un 27enne anconetano noto alle forze dell’ordine perché già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Il tempo di fare inversione da parte della gazzella e provare ad intercettare l’auto, che il giovane aveva già parcheggiato e si stava allontanando.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stamattina poi si è presentata la madre del ragazzo, una donna di 49 anni, la quale ha sostenuto che ci fosse lei alla guida della macchina. Ma i carabinieri sono sicuri di quello che hanno visto e così, non solo hanno denunciato il giovane per guida senza patente (ritiratagli in passato), ma anche la madre per aver dichiarato il falso ad un pubblico ufficiale con l’intento di depistarlo.