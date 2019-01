È senza patente da tre anni, fermato di nuovo al volante e denunciato

Una volta lo hanno fermato per guida in stato di ebbrezza. La patente gli era stata revocata ma da allora, parliamo del 2016, non ha più fatto nulla per riprendersela. Eppure continuava tranquillamente a guidare. A scoprirlo è stata la polizia municipale di Ancona che lo ha fermato un paio di volte nel giro di qualche mese.

Si tratta di un 40enne di origini peruviane. Gli agenti della sezione guidiziaria lo avevano già sanzionato a marzo 2018. La settimana scorsa è stato fermato per la seconda volta e, anche in questo caso, non aveva la patente. A quel punto è scattata una denuncia penale.