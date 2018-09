Continua a guidare nonostante la patente sospesa da mesi 

Mesi fa gli era stata sospesa la patente per guida in stato di ebbrezza. Non pago, aveva continuato a guidare e, nuovamente fermato dalle forze dell'ordine, il permesso di guidare gli era stato proprio revocato. Finita qui? Neanche a parlarne. Tant'è che nei giorni scorsi è incappato di nuovo nell'alt, stavolta dei carabinieri di Fabriano.

L'uomo, un 49enne jesino, aveva addirittura noleggiato una Mini Cooper per i suoi spostamenti. I militari dell'Arma lo hanno intercettato attorno alle 4 del mattino sulla statale 76 dalle parti del casello di Fabriano Ovest. Accertata la sua posizione, con già due "cartellini gialli" alle spalle, è scattata la denuncia.