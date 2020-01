Fermato senza patente si spaccia per un suo amico, nei guai un automobilista

Guidava un'auto senza patente e non aveva con alcun documento di identità. Così, quando i militari della Stazione di Brecce Bianche lo hanno fermato per un controllo, l'uomo, un cittadino residente ad Ancona, si è finto un'altra persona.

E' successo sabato scorso nella zona della Baraccola: il conducente è stato bloccato per un controllo dagli uomini della caserma di via Flavia fingendo di essere chi non era, con l'accordo di ripresentarsi presso il comando per esibire patente e documenti. Peccato però che non ha tenuto conto dell’intuito dei militari, bravi ad intuire che l'età che aveva fornito non corrispondeva con il suo aspetto fisico. Al ritorno in caserma i militari hanno scoperto che l'uomo aveva tentato di rubare l'identità ad un'altra persona per scaricare la responsabilità su di lui. La “bravata” gli è costata una multa da 5mila euro oltre che una denuncia per sostituzione di persona. I dati forniti appartenevano a un muratore anconetano, residente in citta di trentaquattro anni con patente in regola e incensurato.