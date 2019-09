«Patente (scaduta) e libretto»: fermato dai carabinieri, si finge il suo avvocato

Guidava con una patente scaduta e, per evitare guai, ha detto ai carabinieri di chiamarsi come il suo avvocato. E’ stato denunciato per sostituzione di persona e false dichiarazioni a pubblico ufficiale un 43enne di Falocnara, conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti.

L’uomo, questa mattina, si è imbattuto in una pattuglia dei carabinieri della Tenenza di Falconara, impegnati nei consueti controlli del territorio, sotto il coordinamento del comandante Michele Ognissanti, nel centro abitato di Falconara Alta. Il 43enne è stato fermato alla guida della sua Fiat Punto: circolava con patente di guida scaduta e fino a qui nulla di particolarmente strano, se non fosse che lo stesso – nel verosimile intento di sottrarsi all’accertamento o comunque per sviare il controllo sul documento di guida – ha fornito per esteso le generalità di un altro individuo. E non uno a caso. Il 43enne ha pensato bene di riportare ai militari le generalità complete del proprio avvocato difensore, con tanto di data e luogo di nascita e indirizzo di residenza. È quindi per lui scattata una denuncia a piede libero per sostituzione di persona e false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Ma non finisce qui. L’indagato, condotto in caserma per il prosieguo degli accertamenti, alla richiesta di indicare il nome di un legale di fiducia, ha risposto serafico: «Lo stesso nome che vi ho dato prima, è lui il mio avvocato di fiducia».