I migliori bar d'Italia secondo il Gambero, da noi c'è solo una scelta

Il punteggio massimo lo hanno raggiunto in 44 in tutta Italia ma nelle Marche la scelta è una e sempre una. La rinomata pasticceria Il Picchio di Loreto resta al vertice della classifica secondo la Guida ai Bar d'Italia 2019 che il Gambero Rosso edita da ben 19 anni. Unica menzione per le Marche in un esercito di eccellenze da Nord a Sud dello Stivale.

Attivo dal 1978, Il Picchio è ha annunciato di voler festeggiare il riconoscimento con una deliziosa novità: plum cake soffice in monoporzione a vari gusti: agrumi, pistacchio e amarene, cioccolato, cioccolato e frutti di bosco oppure nocciole. Non vi viene l'acquolina in bocca solo a leggerne?